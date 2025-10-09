Російські війська продовжують цілеспрямовано бити по транспортній інфраструктурі, намагаючись перервати сполучення з прифронтовими регіонами України – зокрема, Сумською та Чернігівською областями.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Росіяни атакують залізничну інфраструктуру Чернігівщини та Сумщини

– Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні, – написав Перцовський у Facebook.

За його словами, пасажири поїздів, які прямують у напрямку Сум, Конотопа, Шостки тощо будуть довезені автобусами. Зараз вони перебувають на безпечній відстані від місць можливих атак.

– Працюємо із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери. Дякую за оперативність та включеність, – додав Перцовський.

Керівник Укрзалізниці закликав пасажирів стежити за офіційними повідомленнями компанії.

Укрзалізниця не зупинила рух поїздів

В Укрзалізниці наголосили, що залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється. На окремих дільницях, де існує підвищений рівень небезпеки, діє комбінована логістика – поїзд + автобус.

– Щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, дотримуємося протоколів безпеки, – повідомили в компанії.

В УЗ пояснили, що поїзди далекого та приміського сполучення до Чернігівської й Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами.

Якщо через обстріли поїзд не може дістатися до кінцевих станцій, пасажирів доправляють автобусами.

Такий принцип роботи діє для напрямків Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки та Ніжина.

Наприклад, приміські потяги наразі доходять лише до Носівки, а далі до Ніжина пасажири продовжують шлях автобусом.

