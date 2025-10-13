В Словакии возле села Яблонов-над-Турньоу столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали более 90 человек.

Авария поездов в Словакии: состояние пострадавших

Как сообщает Пожарно-спасательная служба Словацкой Республики, все пассажиры, включая машинистов, успешно спасены и находятся в безопасности. В поездах находилось около 100 пассажиров.

В результате аварии пострадал 91 человек, пишет ta3. Семь пассажиров находятся в критическом состоянии, еще 14 человек получили травмы средней степени тяжести, а остальные 70 людей – в легком состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.

Сейчас смотрят

Среди людей, попавших на лечение в Университетскую больницу Луи Пастера, есть пациент из Вьетнама и беременная женщина.

Пассажиры поезда еще долго будут приходить в себя после аварии, утверждают словацкие журналисты.

— Окна выпали. Мы не знали, сможем ли мы двигаться дальше. Не упадем ли мы в овраг. Это было ужасно, — вспомнила пассажирка Маргита.

Как отмечает издание Denník N, оба машиниста выжили в лобовом столкновении. Один из них, по данным журналистов, выпрыгнул из поезда до столкновения и является одним из тяжелораненых.

На месте работали эвакуационные автобусы пожарно-спасательной службы, которые доставляли легкораненых в близлежащие больницы.

Вблизи места аварии работал пожарный дрон с тепловизором, который контролировал территорию, чтобы предотвратить возникновение пожара.

Спасатели приняли необходимые противопожарные меры, остановили утечку рабочих жидкостей и провели спасательные работы на поездах.

Полиция начала уголовное расследование по факту создания общественной опасности в связи со столкновением высокоскоростных поездов.

МИД о том, есть ли украинцы среди пострадавших в Словакии

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в железнодорожной аварии в Словакии пострадал гражданин Украины.

Он находится в больнице, сообщают украинские журналисты со ссылкой на заявление МИД.

— Стало известно об одном пострадавшем гражданине Украины, 2005 года рождения, которому оказывается помощь в местной больнице. Посольство находится на связи с матерью пострадавшего, — говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что причины аварии выясняются, а дело находится на контроле посольства.

Источник: Пожарно-спасательная служба Словацкой Республики, Spravodajská televízia ta3, Denník N, Европейская правда

Фото: Полиция Кошицкого края

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.