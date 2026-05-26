Раздались взрывы в Николаеве: враг атаковал город дронами, есть повреждения
Во время угрозы удара беспилотников в Николаеве раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение российских ударных беспилотников на Николаев с западного направления. Позже Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.
Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе повреждены административное здание и два многоэтажных дома.
Сегодня днём российские беспилотники атаковали Запорожье. Известно о более чем 10 пострадавших. В результате вражеской атаки на Запорожье повреждено 17 многоквартирных домов и нежилых зданий.
