Во время угрозы удара беспилотников в Николаеве раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Взрывы в Николаеве сегодня, 26 мая: что известно

Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение российских ударных беспилотников на Николаев с западного направления. Позже Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе повреждены административное здание и два многоэтажных дома.

Сегодня днём российские беспилотники атаковали Запорожье. Известно о более чем 10 пострадавших. В результате вражеской атаки на Запорожье повреждено 17 многоквартирных домов и нежилых зданий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

