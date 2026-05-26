Владимир и Виталий Кличко — братья-боксеры из Украины, ставшие одной из самых заметных династий в профессиональном боксе.

Оба бывших чемпиона мира в тяжелом весе, а их общий рекорд позволил им войти в Книгу рекордов Гиннеса как братьям с наибольшим суммарным количеством профессиональных боев. Итого они провели 116 поединков на профессиональном ринге.

Кому проиграли братья Виталий и Владимир Кличко, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Братья Кличко: кому проигрывали

Виталий Кличко и Владимир Кличко — украинские боксеры-тяжеловесы, которые вместе сформировали одну из самых успешных спортивных историй в профессиональном боксе. На двоих они провели 116 поединков, в которых одержали 109 побед и потерпели только 7 поражений.

Если разделять их карьеры, Владимир Кличко имеет за плечами 69 боев с 64 победами и 5 поражениями, тогда как Виталий Кличко провел 47 поединков, в которых одержал 45 побед и проиграл всего дважды.

Кому проиграл Владимир Кличко: обзор самых громких поражений боксера

Владимир Кличко за карьеру провел 69 профессиональных боев и потерпел 5 поражений. Для сверхтяжелого веса это один из лучших показателей истории дивизиона, особенно с учетом долгого периода его спортивной карьеры.

Первым, кому проигрывал Владимир Кличко, стал Росс Пьюрити. Его первое поражение произошло в 1998 году в Киеве. Тогда Кличко уверенно контролировал значительную часть поединка, но ближе к последним раундам темп сказался. В 11 раунде накоплена усталость и пропущенные удары привели к остановке боя техническим нокаутом. Этот поединок часто вспоминают как момент, когда стало понятно, насколько важна выносливость на полной дистанции.

Второе поражение стало громкой неожиданностью. Владимир проиграл сражение против Кори Сандерса в 2003 году в Германии. Сандерс сразу навязал агрессивный и очень быстрый темп, не дав Кличко войти в бой. Уже во втором раунде серия точных ударов южноафриканца завершила поединок досрочно.

В 2004 году Владимир снова проиграл досрочно – на этот раз Леймону Брюстеру в Лас-Вегасе в бою за титул WBO. Начало было довольно ровным, но постепенно инициатива перешла к сопернику. В пятом раунде рефери остановил сражение после затяжной серии пропущенных ударов.

После длительного периода побед следующее поражение произошло уже в 2015 году против Тайсона Фьюри в Дюссельдорфе. Это было тактическое сражение без большого количества открытых обменов, но Фьюри сумел полностью разрушить привычный ритм Кличко. Решение судей было единодушно в пользу британца.

Последнее поражение – один из самых ярких боев современного бокса. В 2017 году на стадионе Уэмбли Владимир встретился с Энтони Джошуа. Бой был ровным и драматичным. ведь оба боксера имели свои моменты, но в 11-м раунде серия атак Джошуа заставила рефери остановить поединок.

Кому проигрывал Виталий Кличко

Виталий Кличко провел в профессиональном боксе 47 боев и потерпел только 2 поражения. Его карьера считается одной из самых стабильных в тяжелом весе с минимальным количеством неудач.

Первое поражение произошло в 2000 году в бою против Криса Берда. Это был поединок, в котором Виталий выглядел сильнее записок судей и контролировал ход боя, но получил травму плеча. Из-за невозможности продолжать поединок он был вынужден сняться, и поражение засчитали как техническое.

Второй, кому проиграл Виталий Кличко – Леннокс Льюис. Легендарное сражение против Леннокса Льюиса состоялось в 2003 году. Это был один из самых обсуждаемых поединков того времени.

Виталий выглядел неплохо и даже имел преимущество по очкам, но из-за серьезного рассечения врачи остановили бой. Победу отдали Льюису техническим нокаутом, хотя сам поединок оставил много дискуссий по поводу потенциального реванша.

Реванш эпох: Украина берет свое

Самое интересное, что с двумя самыми известными супертяжеловесы современности, против которых выходили на ринг братья Кличко, также сражался и Александр Усик. Речь идет об Энтони Джошуа и Тайсоне Фьюри. Владимир Кличко в 2015 году проиграл Фьюри, а в 2017 году уступил Джошуа в чемпионском бою.

Александр Усик, который является современным украинским чемпионом, встретился с обоими этими соперниками значительно позже и сумел одержать победы. Он дважды победил Энтони Джошуа и победил Тайсона Фьюри в чемпионских поединках.

Эти два боксера стали общими соперниками для двух поколений украинских чемпионов, но результаты этих противостояний оказались разными — в отличие от братьев Кличко, Александр Усик в боях с ними одержал победы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.