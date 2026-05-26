Беларусь безосновательно обвиняет Украину в якобы атаках дронами. Такие заявления являются очередной попыткой переложить ответственность за войну.

Об этом в комментарии Укринформу заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Беларусь обвинила Украину в атаках БпЛА — в ГПСУ ответили

— Очередная попытка Беларуси обвинить в чем-то Украину и переложить на нас ответственность. При этом в очередной раз отметить об отсутствии угроз для Украины со стороны Беларуси. Это уже было, это мы проходили и помним, — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что в заявлении госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича “было много каких-то абсурдных слов о ситуации в Украине”.

Сейчас смотрят

В частности, то, что белорусская сторона якобы ежедневно фиксирует средствами ПВО регулярное пересечение границы боевыми БпЛА со стороны Украины.

— Только за последнюю неделю их насчитали 116. У меня вопрос: сколько же пришлось сдерживаться, чтобы молчать о таких провокациях со стороны украинцев. К тому же их ПВО, видимо, может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не фиксируют, — подчеркнул представитель ГПСУ.

Напомним, в Совете безопасности Беларуси обвинили Украину в якобы регулярных попытках боевых дронов атаковать пограничную инфраструктуру.

В заявлении госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича речь шла о якобы более чем сотне случаев пересечения границы украинскими дронами за неделю.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.