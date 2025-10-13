Мощные взрывы в Харькове прогремели вечером в понедельник, 13 октября, когда враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по городу.

Взрывы в Харькове: последствия атаки 13 октября

Информацию о том, что российские войска нанесли удар по Харькову КАБами, подтвердил городской глава Игорь Терехов.

По имеющейся информации, под ударом оказался Слободской район.

Как заявил мэр, в результате ударов по Харькову также зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 328-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

