Потужні вибухи у Харкові прогриміли ввечері у понеділок, 13 жовтня, коли ворог вдарив керованими авіаційними бомбами по місту.

Вибухи у Харкові: наслідки атаки 13 жовтня

Інформацію про те, що російські війська вдарили по Харкову КАБами, підтвердив міський глава Ігор Терехов.

Оновлено о 22:56. За наявною інформацією, під ударом опинився Слобідський район, також зафіксовано велику пожежу в Салтівському районі.

За словами Терехова, є інформація про влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд.

На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих. Пошкоджено щонайменше 12 приватних автомобілів.

Внаслідок ударів по місту частково знеструмлені три райони Харкова.

Харків на карті

Харків на карті. Фото: Google Maps

Минулого тижня Харків пережив 30 обстрілів, повідомив мер Ігор Терехов. З них 28 – ударними дронами Shahed, інші – керованими авіабомбами.

За уточненою інформацією, найсильнішого удару ворог завдав по одній з підстанцій. Фіксувалися вибухи на території закритого непромислового підприємства.

Після вчорашніх атак є нові руйнування в житловому секторі: кілька приватних будинків і два багатоповерхові зазнали пошкоджень, вибито близько пів сотні вікон.

Загалом Ситуаційний центр зафіксував влучання в Немишлянському, Шевченківському, Слобідському та Індустріальному районах міста, зазначив мер Харкова.

За його словами, середня тривалість повітряних тривог у Харкові була меншою на 54 години (47%), ніж в області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 328-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухХарківХарківська область
