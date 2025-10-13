Потужні вибухи у Харкові прогриміли ввечері у понеділок, 13 жовтня, коли ворог вдарив керованими авіаційними бомбами по місту.

Вибухи у Харкові: наслідки атаки 13 жовтня

Інформацію про те, що російські війська вдарили по Харкову КАБами, підтвердив міський глава Ігор Терехов.

Оновлено о 22:56. За наявною інформацією, під ударом опинився Слобідський район, також зафіксовано велику пожежу в Салтівському районі.

Зараз дивляться

За словами Терехова, є інформація про влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд.

На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих. Пошкоджено щонайменше 12 приватних автомобілів.

Внаслідок ударів по місту частково знеструмлені три райони Харкова.

Минулого тижня Харків пережив 30 обстрілів, повідомив мер Ігор Терехов. З них 28 – ударними дронами Shahed, інші – керованими авіабомбами.

За уточненою інформацією, найсильнішого удару ворог завдав по одній з підстанцій. Фіксувалися вибухи на території закритого непромислового підприємства.

Після вчорашніх атак є нові руйнування в житловому секторі: кілька приватних будинків і два багатоповерхові зазнали пошкоджень, вибито близько пів сотні вікон.

Загалом Ситуаційний центр зафіксував влучання в Немишлянському, Шевченківському, Слобідському та Індустріальному районах міста, зазначив мер Харкова.

За його словами, середня тривалість повітряних тривог у Харкові була меншою на 54 години (47%), ніж в області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 328-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.