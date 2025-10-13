В Днепропетровской области во второй раз за день ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области во второй раз за день ввели экстренные отключения света вечером в понедельник, 13 октября.
Экстренное отключение света в Днепропетровской области
На сайте ДТЭК опубликовано сообщение, что в Днепропетровской области по приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии.
Как известно, во время экстренных ограничений не действуют графики отключения света.
— Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему, — говорится в заявлении.
Как известно, на территории Днепропетровской области уже действовали экстренные отключения электроэнергии в понедельник, 13 октября. Они продолжались с 09:00 до 12:50.
Кроме этого, аварийные отключения света действовали в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях.
В то же время в Черниговской области местными облэнерго применены почасовые ограничения поставки электроэнергии объемом двух очередей.
По информации Укрэнерго, отключения света возникли после российских масштабных обстрелов, в результате чего наблюдается сложная ситуация в украинской энергосистеме.