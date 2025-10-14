В некоторых районах Киева частично пропал свет: причина
Вечером во вторник, 14 октября, частично пропало электричество в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах Киева.
Об этом сообщает КГГА.
Отключение света в трех районах Киева: что известно
— В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы. Частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах, – говорится в сообщении.
Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.
Позже в КГГА сообщили, что из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение и система перешла на резервное питание.
Перерыв длился до минуты.
— Сейчас все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев, — подчеркнули в Киевской городской администрации.
Напомним, сегодня вечером были введены аварийные отключения света в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.
Как уточнили в Минэнерго, сложная ситуация в энергосистеме, вызванная предыдущими российскими обстрелами, вынудила энергетиков временно ввести аварийные отключения в указанных регионах.