В ночь на 13 октября (с 20:00 12 октября) россияне атаковали Украину 82 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 13 октября

По данным военных, около 50 запущенных дронов были ударными БПЛА.

По состоянию на 09:00, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 69 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Востоке и Юге страны.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на семи локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве Украины фиксируется несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 328-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

