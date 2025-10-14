Увечері вівторка, 14 жовтня, частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах Києва.

Про це повідомляє КМДА.

Відключення світла у трьох районах Києва: що відомо

– У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці. Частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Пізніше у КМДА поінформували, що через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга і система перейшла на резервне живлення.

Перерва тривала до хвилини.

– Наразі усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв, – наголосили у Київській міській адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні ввечері були запроваджені аварійні відключення світла у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській та Черкаській областях.

Як уточнили в Міненерго, складна ситуація в енергосистемі, спричинена попередніми російськими обстрілами, змусила енергетиків тимчасово ввести аварійні відключення у зазначених регіонах.

