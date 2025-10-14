У деяких районах Києва частково зникло світло: причина
Увечері вівторка, 14 жовтня, частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах Києва.
Про це повідомляє КМДА.
Відключення світла у трьох районах Києва: що відомо
– У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці. Частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах – йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.
Пізніше у КМДА поінформували, що через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга і система перейшла на резервне живлення.
Перерва тривала до хвилини.
– Наразі усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв, – наголосили у Київській міській адміністрації.
Нагадаємо, сьогодні ввечері були запроваджені аварійні відключення світла у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській та Черкаській областях.
Як уточнили в Міненерго, складна ситуація в енергосистемі, спричинена попередніми російськими обстрілами, змусила енергетиків тимчасово ввести аварійні відключення у зазначених регіонах.