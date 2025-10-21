Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли шестью ракетами и 98 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась еще в 19:00 20 октября.

Тогда защитники неба зафиксировали пуски:

двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Брянской области РФ);

баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Брянской области РФ); четырех зенитных корректируемых ракет С-300 (из Курской области РФ);

зенитных корректируемых ракет С-300 (из Курской области РФ); 98 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (из районов российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму).

В частности, на данный момент известно, что около 70 из запущенных дронов составляли Шахеды.

Зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 21 октября сбили/подавили 58 БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 37 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых беспилотников или их обломков в двух локациях.

Атака на Украину продолжается, ведь в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

