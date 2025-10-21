Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли шістьма ракетами та 98 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася ще о 19:00 20 жовтня.

Тоді оборонці неба зафіксували пуски:

двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Брянської області РФ);

балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Брянської області РФ); чотирьох зенітних керованих ракет С-300 (із Курської області РФ);

зенітних керованих ракет С-300 (із Курської області РФ); 98 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (із районів російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда та Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму).

Зокрема, наразі відомо, що близько 70 із запущених дронів становили Шахеди.

Зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 21 жовтня збили/приглушили 58 БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих безпілотників чи їхніх уламків на двох локаціях.

Атака на Україну триває, адже в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

