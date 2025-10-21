Утром 21 октября РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами, есть пострадавшие.

Вечером понедельника в городе Славутич и трех областях частично пропало электроснабжение.

После атаки дронов в России прекратил первичную переработку сырой нефти Новокуйбышевский НПЗ. В Болгарии заявили, что могут разрешить пролет самолета с диктатором Путиным на борту.

США не поддержали план стран G7, предложенный ЕС, о возможности расширения использования замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 21 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Харькове

В ночь на вторник, 21 октября, Харьков снова оказался под массированным ударомроссийских войск. Около полуночи в городе прогремели четыре мощных взрыва – оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами (УАБ).

В результате удара повреждены по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе города, на месте попадания возник масштабный пожар. Известно о девяти пострадавших мирных жителях.

В ряде областей пропало электричество

Вечером 20 октября в нескольких регионах Украины – Черниговской, Киевской и Харьковской областях – частично пропало электроснабжение. Причиной стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру, в результате которых произошло автоматическое отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов.

В Черниговской области без света осталась северная часть области, а город Славутич был полностью обесточен после попадания в энергообъект.

Проблемы с электроэнергией наблюдались и в части Изюмской общины в Харьковской области, где также возникли перебои с водоснабжением.

НПЗ в Новокуйбышевске в РФ прекратил переработку

Новокуйбышевский НПЗ компании Роснефть приостановил первичную переработку сырой нефти после атаки беспилотников.

По данным СМИ, остановлена установка CDU-11 мощностью почти 19 тыс. тонн в сутки, а другая – CDU-9 – не работает еще с прошлой недели. Это уже вторая остановка производства за последний месяц после предыдущего удара дронов.

Болгария может разрешить пролет самолета с Путиным

Болгария может разрешить пролет самолета российского диктатора Владимира Путина через свое воздушное пространство в сторону Будапешта.

Об этом заявил глава МИД Георгий Георгиев, комментируя возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, если целью является достижение мира, то логично содействовать проведению таких переговоров всеми возможными способами.

США не поддерживают план ЕС по активам РФ

США не поддержали инициативу Европейского Союза и стран G7 по расширению использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Как сообщило агентство Bloomberg, во время переговоров в Вашингтоне американские представители заявили, что пока не будут присоединяться к этому плану, ссылаясь на риски для рыночной стабильности.

По данным издания, в G7 позиции разделились: Великобритания и Канада поддерживают инициативу ЕС, тогда как Япония придерживается осторожности и фактически становится на сторону США.

