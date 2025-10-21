Мощные взрывы в Сумах прогремели вечером во вторник, 21 октября. В результате российской атаки есть попадания и пострадавшие люди.

Об этом заявил Сумской городской глава Александр Лысенко.

Взрывы в Сумах 21 октября: какие последствия

По словам мэра, есть попадания в Сумах после российского обстрела. Также известно о пострадавших.

Кроме Сум, под массированную атаку российских войск попал город Новгород-Северский Черниговской области, где зафиксировано по меньшей мере 20 прилетов дронов Shahed.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

