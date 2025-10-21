Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи у Сумах 21 жовтня: є влучання та постраждалі
Потужні вибухи у Сумах прогриміли ввечері у вівторок, 21 жовтня. Внаслідок російської атаки є влучання та постраждалі люди.
Про це заявив Сумський міський глава Олександр Лисенко.
Вибухи у Сумах 21 жовтня: які наслідки
За словами мера, є влучання у Сумах після російського обстрілу. Також відомо про постраждалих.
Крім Сум, під масовану атаку російських військ потрапило місто Новгород-Сіверський Чернігівської області, де зафіксовано щонайменше 20 прильотів дронами Shahed.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
