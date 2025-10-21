Потужні вибухи у Сумах прогриміли ввечері у вівторок, 21 жовтня. Внаслідок російської атаки є влучання та постраждалі люди.

Про це заявив Сумський міський глава Олександр Лисенко.

Вибухи у Сумах 21 жовтня: які наслідки

За словами мера, є влучання у Сумах після російського обстрілу. Також відомо про постраждалих.

Зараз дивляться

Крім Сум, під масовану атаку російських військ потрапило місто Новгород-Сіверський Чернігівської області, де зафіксовано щонайменше 20 прильотів дронами Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.