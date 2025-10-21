Массированная атака на Новгород-Северский: более 20 прилетов Shahed, есть погибшие и раненые
Российские войска нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский Черниговской области. В результате вражеской атаки зафиксировано более 20 прилетов ударными дронами Shahed.
Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Атака на Новгород-Северский 21 октября: какие последствия
По информации Черниговской ОВА, россияне нанесли около 20 ударов Shahed во время атаки на Новгород-Северский 21 октября.
Уже известно о четырех погибших. Все гражданские — двое мужчин и две женщины.
По предварительным данным, семеро пострадавших — это те, кто уже обратился за медицинской помощью.
Среди них — ребенок, 10-летняя девочка, которую транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
В результате атаки на Новгород-Северский зафиксировано много разрушений.
Фото: Черниговская ОВА