Взрывы в Киеве 22 октября: столица под ударом баллистики, вспыхнули пожары
Взрывы в Киеве прогремели ночью 22 октября. Власти столицы сообщают о работе сил ПВО.
Взрывы в Киеве 22 октября: какие последствия
— Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — написал мэр города Виталий Кличко.
О работе противовоздушной обороны также сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Позже Кличко сообщил о пожаре после взрыва в Голосеевском районе.
— Снова баллистика на Киев. Работает ПВО, — написал мэр в 1:39.
По его словам, медиков вызвали в Дарницкий район Киева.
В 1:53 мэр сообщил, что в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. Горят автомобили. Экстренные службы направляются на место.
Перед взрывами Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Также было сообщение о скоростной цели на Киев с севера.
Напомним, прошлой ночью прогремели взрывы в Смеле – город подвергся атаке вражеских дронов.
Под прицелом была критическая инфраструктура региона. Силам ПВО удалось отбить часть атак, обезвредив три беспилотника.
В результате попадания был поврежден объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.