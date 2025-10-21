Взрывы в Киеве прогремели ночью 22 октября. Власти столицы сообщают о работе сил ПВО.

Взрывы в Киеве 22 октября: какие последствия

— Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — написал мэр города Виталий Кличко.

О работе противовоздушной обороны также сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Позже Кличко сообщил о пожаре после взрыва в Голосеевском районе.

— Снова баллистика на Киев. Работает ПВО, — написал мэр в 1:39.

По его словам, медиков вызвали в Дарницкий район Киева.

В 1:53 мэр сообщил, что в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. Горят автомобили. Экстренные службы направляются на место.

Перед взрывами Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Также было сообщение о скоростной цели на Киев с севера.

Напомним, прошлой ночью прогремели взрывы в Смеле – город подвергся атаке вражеских дронов.

Под прицелом была критическая инфраструктура региона. Силам ПВО удалось отбить часть атак, обезвредив три беспилотника.

В результате попадания был поврежден объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

