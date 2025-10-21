Вибухи в Києві пролунали уночі 22 жовтня. Влада столиці повідомляє про роботу сил ППО.

Вибухи в Києві 22 жовтня: які наслідки

– Вибухи в Києві. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – написав мер міста Віталій Кличко.

Про роботу протиповітряної оборони також повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пізніше Кличко повідомив про пожежу після вибуху в Голосіївському районі.

Зараз дивляться

– Знову балістика на Київ. Працює ППО, – написав мер о 1:39.

За його словами, медиків викликали в Дарницький район Києва.

О 1:53 мер поінформував, що у Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автівки. Екстрені служби прямують на місце.

Перед вибухами Повітряні сили застерігали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Також було повідомлення про швидкісну ціль на Київ з півночі.

Нагадаємо, минулої ночі пролунали вибухи у Смілі – місто перебувало під атакою ворожих дронів.

Під прицілом була критична інфраструктура регіону. Силам ППО вдалося відбити частину атак, знешкодивши три безпілотники.

Унаслідок влучання було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.