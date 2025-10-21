Критическая и жилая инфраструктура пострадала во время серии взрывов в Смеле Черкасской области 21 октября.

Обновлено в 11:11.

Взрывы в Смеле сегодня ночью: что известно

Взрывы в Смеле сегодня начали греметь ориентировочно в полвторого ночи.

Местные насчитали около 20 взрывов.

По данным мониторинговых каналов, в это время к городу на низкой высоте один за другим заходили беспилотники.

В два часа ночи городской глава Смелы Сергей Ананко подчеркнул, что категорически запрещено публиковать фото, видео или любую информацию о местах прилетов или работе противовоздушной обороны.

Уже утром в Укрзализныце сообщили, что из-за ситуации с безопасностью пришлось внести изменения в движение пригородных рейсов.

Так, сегодня, 21 октября, временно не будут курсировать:

№6022 им. Т. Г. Шевченко – Черкассы;

№6091 Черкассы – им. Т. Г. Шевченко.

В то же время поезд №6024 им. Т. Г. Шевченко – Черкассы курсирует по расписанию.

Более подробная информация вскоре поступила от главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Глава ОВА уточнил, что ночью под вражеским прицелом находилась критическая инфраструктура региона.

Силам ПВО удалось отбить часть атак, обезвредив три беспилотника.

– К счастью, пострадавших нет. Это самое главное, – отметил Игорь Табурец.

Однако в результате попадания был поврежден объект критической инфраструктуры.

Пожары, вспыхнувшие на объекте, спасатели потушили.

Подробностей, подчеркнул начальник ОВА, по понятным причинам не будет.

Известно, что в Смелянской территориальной общине обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Из-за этого более полутора сотен абонентов остались без света.

Есть последствия и для жилой инфраструктуры.

По предварительным данным, повреждены девять многоквартирных и 10 частных домов. В частности, разбиты 54 окна и девять кровель.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Ананко, Укрзализныця: пригородные поезда

