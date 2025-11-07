Взрывы в Запорожье 7 ноября: выбиты окна в многоэтажках и детском саду
Взрывы в Запорожье прогремели около 00:30 7 ноября после атаки российских ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожье 7 ноября: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, глава ОВА предупреждал об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.
В результате атаки россиян выбило окна в жилых домах и детском саду в одном из районов Запорожья.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
В Запорожье коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки.
Как сообщил Иван Федоров, в целом за прошедшие сутки оккупанты нанесли 750 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Кроме того, поступило 35 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА