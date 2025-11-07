Взрывы в Запорожье прогремели около 00:30 7 ноября после атаки российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Взрывы в Запорожье 7 ноября: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, глава ОВА предупреждал об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

Сейчас смотрят

В результате атаки россиян выбило окна в жилых домах и детском саду в одном из районов Запорожья.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В Запорожье коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщил Иван Федоров, в целом за прошедшие сутки оккупанты нанесли 750 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.

Кроме того, поступило 35 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.