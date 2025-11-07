Вибухи у Запоріжжі пролунали близько 00:30 7 листопада після атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Вибухи у Запоріжжі 7 листопада: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи у Запоріжжі, очільник ОВА попереджав про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.

Внаслідок атаки росіян вибило вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

У Запоріжжі комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Як повідомив Іван Федоров, загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 750 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Крім того, надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

