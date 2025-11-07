Ночью 7 ноября серию взрывов слышали в Чугуеве Харьковской области – на город летели вражеские дроны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления Грузии о якобы «препятствовании Киевом вступления Тбилиси в ЕС».

Также стало известно, что Швеция может профинансировать часть соглашения с Украиной о продаже истребителей Gripen.

Подробнее об основных событиях ночи и утра 7 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Чугуеве

Ночью 7 ноября прогремела серия взрывов в Чугуеве Харьковской области — город подвергся атаке российских дронов.

По словам городского головы Галины Минаевой, российские войска запустили более десяти беспилотников.

Предварительно пострадали гражданское предприятие и учебное заведение.

– На местах попаданий сильный пожар. Экстренные службы работают, принимают необходимые меры, – сообщила Минаева.

Пока информации о пострадавших не поступало.

Реакция Украины на заявления Грузии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления грузинского МИД о том, что Киев якобы мешал Грузии получить статус кандидата в ЕС.

– Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве, – заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина желает грузинскому народу реализовать свои европейские стремления, несмотря на политику действующего правительства, и добавил:

– Грузия – это Европа, а не «русский мир».

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили утверждала, что в 2022–2023 годах Украина якобы выступала против предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.

Gripen для Украины: Швеция может профинансировать часть соглашения

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм может профинансировать часть сделки по продаже Украине истребителей Gripen.

По его словам, финансирование будет осуществляться не только за счет Украины, но и благодаря экспортным кредитам, замороженным российским активам и программе помощи Украине на 40 млрд крон в 2026–2027 годах.

– Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, – сказал Йонсон в интервью Reuters.

Министр добавил, что сделка уже представлена Коалиции решительных, и некоторые ее участники могут присоединиться к финансированию, в частности те страны, которые производят компоненты для Gripen.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

