В ночь на 8 ноября российские войска с помощью дронов и ракет атаковали территории филиала Кременчугской ГЭС Укргидроэнерго в Светловодске Кировоградской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Атака на Кременчугскую ГЭС 8 ноября

По данным прокуроров, во время массированной комбинированной атаки зафиксировано попадание около 15 беспилотников и двух ракет. После ударов возникли пожары на двух трансформаторах — огонь спасатели оперативно ликвидировали.

Под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области начато уголовное производство по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Прокуроры вместе со следователями СБУ и Национальной полиции продолжают фиксацию последствий очередных военных преступлений России против мирного населения Украины.

8 ноября в городе Кременчуг Полтавской области из-за массированной вражеской атаки возникли проблемы с электричеством, водой и частично с отоплением. Взрывами поврежден ряд объектов критической инфраструктуры в Кременчугском, Лубенском и Полтавском районах.

Ранее Факты ICTV выясняли, какими могут быть последствия, если прорвет Кременчугскую ГЭС.

Фото: Укргидроэнерго

Источник : Офис генпрокурора

