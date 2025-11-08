Россия атаковала филиал Кременчугской ГЭС в Светловодске: зафиксировано 17 попаданий
- Зафиксировано около 15 попаданий дронов и двух ракет по филиалу Кременчугской ГЭС.
- В результате удара загорелись два трансформатора.
В ночь на 8 ноября российские войска с помощью дронов и ракет атаковали территории филиала Кременчугской ГЭС Укргидроэнерго в Светловодске Кировоградской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Атака на Кременчугскую ГЭС 8 ноября
По данным прокуроров, во время массированной комбинированной атаки зафиксировано попадание около 15 беспилотников и двух ракет. После ударов возникли пожары на двух трансформаторах — огонь спасатели оперативно ликвидировали.
Под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области начато уголовное производство по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
Прокуроры вместе со следователями СБУ и Национальной полиции продолжают фиксацию последствий очередных военных преступлений России против мирного населения Украины.
8 ноября в городе Кременчуг Полтавской области из-за массированной вражеской атаки возникли проблемы с электричеством, водой и частично с отоплением. Взрывами поврежден ряд объектов критической инфраструктуры в Кременчугском, Лубенском и Полтавском районах.
Ранее Факты ICTV выясняли, какими могут быть последствия, если прорвет Кременчугскую ГЭС.
Фото: Укргидроэнерго