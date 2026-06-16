За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 228 боевых столкновений. Враг нанес по Украине 74 ракетных удара и сбросил 226 управляемых авиабомб. Наша авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по шести районам сосредоточения живой силы противника и шести пунктам управления БПЛА.

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Ночная атака на Балаклею

Ночью российские дроны атаковали Харьковскую область. В городе Балаклея раздавались взрывы.

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В результате обстрела города пострадали восемь человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик. Из-за взрывов загорелись четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж.

Атака на маршрутку в Херсоне

Сегодня, 16 июня, около 08:00 российский дрон атаковал маршрутку в Корабельном районе Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина. Сотрудники полиции доставили в больницу водителя и пассажирку автобуса. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

Атака на Днепропетровскую область

Ночью российские оккупанты более 10 раз обстреляли два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под вражеским обстрелом оказались Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. Там взрывами были повреждены инфраструктура и автомобиль. Пострадал 39-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе россияне обстреляли Шахтерскую общину. Повреждены многоквартирный дом и автомобили.

Атака дронов на Москву

Ночью в Москве раздавались взрывы. По словам мэра Сергея Собянина, столицу атаковали ударные дроны.

По его информации, силы ПВО якобы сбили более 60 БпЛА.

По словам очевидцев, работу ПВО слышали в подмосковном Павловском Посаде. Один беспилотник сбили над городом. В Раменском и Жуковском также слышали работу ПВО.

Местные паблики пишут, что дроны атаковали Московский НПЗ в районе Капотни.

Дроны атаковали Краснодарский край

Ночью 16 июня ударные дроны атаковали станицу Полтавскую в Краснодарском крае РФ. По словам очевидцев, целью дронов стала местная нефтебаза. Там возник пожар, сообщили в оперативном штабе.

Также после атаки беспилотников временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Стоит отметить, что данная нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании Лукойл и сетями АЗС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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