У ніч на 8 листопада російські війська дронами та ракетами атакували території філії Кременчуцької ГЕС Укргідроенерго у Світловодську Кіровоградської області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Атака на Кременчуцьку ГЕС 8 листопада

За даними прокурорів, під час масованої комбінованої атаки зафіксовано влучання близько 15 безпілотників та двох ракет. Після ударів виникли пожежі на двох трансформаторах – вогонь рятувальники оперативно ліквідували.

За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області розпочато кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Кременчуцька ГЕС

Фото: Факти ICTV

Прокурори разом зі слідчими СБУ та Національної поліції продовжують фіксацію наслідків чергових воєнних злочинів Росії проти мирного населення України.

8 листопада у місті Кременчук, що на Полтавщині, через масовану ворожу атаку проблеми зі світлом, нема води та частково опалення. Вибухами пошкоджено низку об’єктів критичної інфраструктури у Кременчуцькому, Лубенському та Полтавському районах.

Раніше Факти ICTV з’ясовували, якими можуть бути наслідки, якщо прорве Кременчуцьку ГЕС.

Джерело: Офіс генпрокурора

