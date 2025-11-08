У ніч на 8 листопада російські війська дронами та ракетами атакували території філії Кременчуцької ГЕС Укргідроенерго у Світловодську Кіровоградської області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Атака на Кременчуцьку ГЕС 8 листопада

За даними прокурорів, під час масованої комбінованої атаки зафіксовано влучання близько 15 безпілотників та двох ракет. Після ударів виникли пожежі на двох трансформаторах – вогонь рятувальники оперативно ліквідували.

За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області розпочато кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Прокурори разом зі слідчими СБУ та Національної поліції продовжують фіксацію наслідків чергових воєнних злочинів Росії проти мирного населення України.

8 листопада у місті Кременчук, що на Полтавщині, через масовану ворожу атаку проблеми зі світлом, нема води та частково опалення. Вибухами пошкоджено низку об’єктів критичної інфраструктури у Кременчуцькому, Лубенському та Полтавському районах.

Раніше Факти ICTV з’ясовували, якими можуть бути наслідки, якщо прорве Кременчуцьку ГЕС.

Фото: Укргідроенерго

Джерело : Офіс генпрокурора

