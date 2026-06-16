В ночь на 16 июня, начиная с 18:00 15 июня, Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 132 ударными дронами.

Ночная атака на Украину 16 июня: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, РФ ночью нанесла удары по Украине двумя ракетами Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 132 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия из направлений: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

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Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, ночью россияне атаковали Балаклею беспилотниками. В результате обстрела города пострадали восемь человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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