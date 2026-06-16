Ночная атака на Украину 16 июня: РФ запустила баллистические Искандеры и 132 дрона
- В ночь на 16 июня Россия атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М и ударными БПЛА разных типов.
- Силы ПВО по состоянию на 08:30 сбили или подавили 114 вражеских дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и других БПЛА.
В ночь на 16 июня, начиная с 18:00 15 июня, Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 132 ударными дронами.
Ночная атака на Украину 16 июня: что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, РФ ночью нанесла удары по Украине двумя ракетами Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 132 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия из направлений: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Напомним, ночью россияне атаковали Балаклею беспилотниками. В результате обстрела города пострадали восемь человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.