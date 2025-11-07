Около полуночи в Днепре прогремели взрывы.

Взрывы в Днепре 8 ноября 2025 года: что известно

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о движении беспилотников курсом на Днепр. А после этого в городе прогремели взрывы. Предварительно, повреждена многоэтажка.

— Все разрушено, разбито и превращено в ужасные руины, — пишут в Telegram-пабликах.

На видео, обнародованных в сети, видно горящий дом.

Сейчас смотрят

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Также пока нет официального подтверждения данной информации.

Напомним, что во время взрывов в Днепре 2 сентября один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.