Взрывы в Днепре 8 ноября: горит многоэтажка
Около полуночи в Днепре прогремели взрывы.
Взрывы в Днепре 8 ноября 2025 года: что известно
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о движении беспилотников курсом на Днепр. А после этого в городе прогремели взрывы. Предварительно, повреждена многоэтажка.
— Все разрушено, разбито и превращено в ужасные руины, — пишут в Telegram-пабликах.
На видео, обнародованных в сети, видно горящий дом.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Также пока нет официального подтверждения данной информации.
Напомним, что во время взрывов в Днепре 2 сентября один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
