Серия взрывов в Каменском (Днепропетровская область) прогремела в ночь на четверг, 6 ноября, во время дроновой атаки.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные СМИ.

Взрывы в Каменском сегодня, 6 ноября

Взрывы в Каменском раздались после уведомлений об угрозе вражеских дронов от Воздушных сил ВСУ.

Несколько групп беспилотников фиксировались на севере и в центре Днепропетровской области. Они летели курсом на города Днепр и Каменское.

Впоследствии в Каменском была слышна серия взрывов.

О последствиях вражеской атаки местные власти пока не сообщали.

Последние атаки РФ на Днепропетровщину

Во время полномасштабной войны войска РФ неоднократно обстреливали Днепропетровщину дронами и ракетами.

В частности, в ночь на 4 ноября взрывы раздавались в Синельниковском районе. Враг атаковал ракетой и дронами село Николаевка, в результате чего вспыхнули пожары. Погибла женщина, еще восемь человек пострадали, в том числе дети.

2 ноября оккупанты атаковали дронами Павлоград. Под ударом находились частное предприятие, транспортные средства и хозяйственные постройки. Погиб мужчина, среди пострадавших была 8-летняя девочка.

1 ноября агрессор нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных на Днепропетровщине. Известно, что есть погибшие и раненые, однако их количество официально не озвучивалось.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

