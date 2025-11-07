Близько опівночі у Дніпрі пролунали вибухи.

Вибухи у Дніпрі 8 листопада 2025 року: що відомо

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух безпілотників курсом на Дніпро. А після цього у місті пролунали вибухи. Попередньо, пошкоджена багатоповерхівка.

– Усе понівечене, розбите і перетворене на жахливі руїни, – пишуть у Telegram-пабліках.

На відео, оприлюднених у мережі, видно палаючий будинок.

Чи є постраждалі поки що не відомо. Також поки немає офіційного підтвердження інформації.

Нагадаємо, що під час вибухів у Дніпрі 2 вересня одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

