Россия атаковала энергообъект на Черниговщине: часть общин без света
Российская армия атаковала объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 16 ноября.
Атака РФ на объект энергетики в Черниговской области
В ведомстве сообщили, что в результате атаки обесточена часть общин Черниговской области.
– Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, – отметили в Минэнерго.
Утром 16 ноября глава ОВА Черниговской области Вячеслав Чаус сообщал об атаке вражеских беспилотников типа Герань на энергообъект в Нежине.
Он сообщил, что в результате этого ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилукском районах остались без света.
Также в Нежинском районе повреждена транспортная инфраструктура.
Также россияне атаковали дроном Семеновку, где повреждено административное здание.
В Новгород-Северском районе на Коропщине из-за попадания вражеского БПЛА загорелся нежилой дом. Также выбиты окна в доме культуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.