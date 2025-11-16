Российская армия атаковала объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 16 ноября.

Атака РФ на объект энергетики в Черниговской области

В ведомстве сообщили, что в результате атаки обесточена часть общин Черниговской области.

Сейчас смотрят

– Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, – отметили в Минэнерго.

Утром 16 ноября глава ОВА Черниговской области Вячеслав Чаус сообщал об атаке вражеских беспилотников типа Герань на энергообъект в Нежине.

Он сообщил, что в результате этого ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилукском районах остались без света.

Также в Нежинском районе повреждена транспортная инфраструктура.

Также россияне атаковали дроном Семеновку, где повреждено административное здание.

В Новгород-Северском районе на Коропщине из-за попадания вражеского БПЛА загорелся нежилой дом. Также выбиты окна в доме культуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.