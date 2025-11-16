Росія атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: частина громад без світла
Російська армія атакувала об’єкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у неділю, 16 листопада.
Атака РФ на об’єкт енергетики на Чернігівщині
У відомстві повідомили, що внаслідок атаки знеструмлена частина громад Чернігівської області.
– Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, – зазначили у Міненерго.
Зранку 16 листопада керівник ОВА Чернігівської області В’ячеслав Чаус повідомляв про атаку ворожих безпілотників типу Герань на енергообʼєкт у Ніжині.
Він повідомив, що внаслідок цього низка населених пунктів у Ніжинському і Прилуцькому районах без світла.
Також на Ніжинщині пошкоджена транспортна інфраструктура.
Також росіяни атакували дроном Семенівку, де пошкоджена адмінбудівля.
У Новгород-Сіверському районі на Коропщині через влучання ворожого БпЛА загорівся нежитловий будинок. Також вибиті вікна в будинку культури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.