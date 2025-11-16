В течение прошедшей недели россияне запустили по Украине около 1000 ударных дронов, почти 980 управляемых авиационных бомб и 36 ракет различных типов.

Об этом 16 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Украину

По словам президента Украины, во время ночной атаки по Украине было запущено более 170 дронов, из которых по меньшей мере половина – Шахеды.

Больше всего ударов зафиксировано в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Сейчас в этих регионах продолжаются восстановительные работы, работают спасатели и аварийные службы.

Зеленский отметил, что каждая ночь требует многокомпонентной защиты: системы ПВО, боевая авиация, мобильные огневые группы и дроны-перехватчики.

— Мы активно работаем с партнерами, чтобы усилить защиту Украины, подготовили новые сильные договоренности с Европой, чтобы существенно укрепить нашу защиту неба, нашу устойчивость и дипломатию, — сообщил президент.

Напомним, что в ночь на 16 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В частности, в результате атаки разрушена солнечная электростанция.

