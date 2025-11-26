НАБУ разоблачило схему по хищению средств на восстановление и отопление Донетчины
- НАБУ и САП разоблачили схему присвоения денег, выделенных на восстановление жизненно важных объектов в прифронтовых городах Донбасса.
- Договоры заключались с подконтрольной компанией, завышались суммы и фальсифицировались документы о выполненных работах.
- Несмотря на миллионные расходы, большинство объектов не заработали, а жители остались без тепла и воды.
НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА, которая присвоила более 140 млн грн, выделенных на обеспечение теплом и водой трех прифронтовых населенных пунктов области.
НАБУ разоблачило схему в Донецкой ОВА
По данным следствия, весной 2023 года участники схемы определили объекты, подлежащие восстановлению за бюджетные средства.
Они искусственно завысили стоимость оборудования и ремонтных работ, создали видимость конкуренции на тендере и обеспечили победу компании, фактически контролируемой одноклассником должностного лица.
Несмотря на отсутствие проектной документации, с этой фирмой заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинске.
Хотя котельные и были доставлены, подключили только две, но и они не функционировали из-за технической неисправности.
Вторую часть схемы реализовали в Святогорске, используя средства, предназначенные для восстановления водоснабжения и водоотведения.
По контрактам перечислялись деньги за работы, которые либо не выполнялись, либо производились кустарно – без необходимых разрешений, проектов и с нарушением строительных норм.
Чтобы скрыть хищение, участники группы подделывали акты выполненных работ, безосновательно пролонгировали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, заставляя их принимать объекты на баланс.
В результате этих действий государство понесло убытки более чем на 140 млн грн, а жители прифронтовых городов остались без теплоснабжения и доступа к питьевой воде в зимний период.
