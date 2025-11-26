НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА, которая присвоила более 140 млн грн, выделенных на обеспечение теплом и водой трех прифронтовых населенных пунктов области.

НАБУ разоблачило схему в Донецкой ОВА

По данным следствия, весной 2023 года участники схемы определили объекты, подлежащие восстановлению за бюджетные средства.

Они искусственно завысили стоимость оборудования и ремонтных работ, создали видимость конкуренции на тендере и обеспечили победу компании, фактически контролируемой одноклассником должностного лица.

Несмотря на отсутствие проектной документации, с этой фирмой заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинске.

Хотя котельные и были доставлены, подключили только две, но и они не функционировали из-за технической неисправности.

Вторую часть схемы реализовали в Святогорске, используя средства, предназначенные для восстановления водоснабжения и водоотведения.

По контрактам перечислялись деньги за работы, которые либо не выполнялись, либо производились кустарно – без необходимых разрешений, проектов и с нарушением строительных норм.

Чтобы скрыть хищение, участники группы подделывали акты выполненных работ, безосновательно пролонгировали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, заставляя их принимать объекты на баланс.

В результате этих действий государство понесло убытки более чем на 140 млн грн, а жители прифронтовых городов остались без теплоснабжения и доступа к питьевой воде в зимний период.

Источник : НАБУ

