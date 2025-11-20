У Держлікслужбі провели обшуки: НАБУ вилучило документи
Національне антикорупційне бюро України позаминулого тижня провело обшуки в головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Про це з посиланням на власні джерела на фармринку повідомляє ЕП.
Обшуки у Держлікслужбі: що знайшло НАБУ
Зазначається, що обшукували не тільки головний офіс установи, але й кабінет керівника Держлікслужби Романа Ісаєнка.
В результаті НАБУ вилучило велику кількість документів, а Ісаєнко після обшуків взяв лікарняний.
Зауважимо, що Держлікслужба є регуляторним органом, який видає ліцензії на діяльність аптек та перевіряє ліки на відповідність вимогам.
Наразі офіційно невідомо, через яку справу відбулися обшуки, однак журналісти з посиланням на неназваних співрозмовників у правоохоронних органах повідомляють, що справа пов’язана із незаконним збагаченням.
Нагадаємо, у лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info, згідно якого приватна лабораторія Добробут-Лікилаб майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.
Цю лабораторію нібито створили люди з оточення Ісаєнка та профільного працівника СБУ.
Зазначається, що також обшуки можуть стосуватися одного з фігурантів справи Тімура Міндіча, який, за словами співрозмовників ЕП на фармринку, повʼязаний із цим сектором.