Національне антикорупційне бюро України позаминулого тижня провело обшуки в головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Про це з посиланням на власні джерела на фармринку повідомляє ЕП.

Обшуки у Держлікслужбі: що знайшло НАБУ

Зазначається, що обшукували не тільки головний офіс установи, але й кабінет керівника Держлікслужби Романа Ісаєнка.

Зараз дивляться

В результаті НАБУ вилучило велику кількість документів, а Ісаєнко після обшуків взяв лікарняний.

Зауважимо, що Держлікслужба є регуляторним органом, який видає ліцензії на діяльність аптек та перевіряє ліки на відповідність вимогам.

Наразі офіційно невідомо, через яку справу відбулися обшуки, однак журналісти з посиланням на неназваних співрозмовників у правоохоронних органах повідомляють, що справа пов’язана із незаконним збагаченням.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info, згідно якого приватна лабораторія Добробут-Лікилаб майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.

Цю лабораторію нібито створили люди з оточення Ісаєнка та профільного працівника СБУ.

Зазначається, що також обшуки можуть стосуватися одного з фігурантів справи Тімура Міндіча, який, за словами співрозмовників ЕП на фармринку, повʼязаний із цим сектором.

Джерело : Українська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.