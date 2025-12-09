В Закарпатской области суд наказал четырех несовершеннолетних подростков, которые изнасиловали и ограбили 46-летнюю женщину в Мукачево.

Изнасилование и ограбление женщины на Закарпатье

Как сообщает Закарпатская областная прокуратура, вина подростков была доказана в суде.

По данным прокуратуры, 46-летняя женщина, которая возвращалась домой около полуночи, стала жертвой группы подростков.

Под видом помощи с такси ее заманили в безлюдное место, где ограбили (отобрали украшения и деньги), а затем изнасиловали.

Подростков задержали 23 июля 2025 года, а в сентябре дело направили в суд.

Суд назначил двум обвиняемым наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы каждому.

Отмечается, что третьему подсудимому, который уже имел судимость, назначено семь лет и два месяца тюремного заключения.

Поскольку четвертый сообщник не достиг возраста уголовной ответственности, уточнили в прокуратуре, то материалы по нему переданы в суд, чтобы решить вопрос о его помещении в специализированное учреждение.

Вина подростков доказана по факту изнасилования, совершенного группой лиц, и грабежа, соединенного с насилием, совершенного повторно, в условиях военного положения и по предварительному сговору группы лиц (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 действующего Уголовного кодекса Украины).

За ход досудебного расследования отвечали следователи Мукачевского РУП, а надзор и процессуальное руководство осуществляли прокуроры Мукачевской окружной прокуратуры.

Фото: Закарпатская областная прокуратура

