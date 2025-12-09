У Мукачеві група підлітків зґвалтувала 46-річну жінку: який вирок виніс суд
- Суд на Закарпатті визнав винними чотирьох неповнолітніх підлітків у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінки в Мукачеві.
- Справу четвертого спільника, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для розв'язання питання про його поміщення до спецзакладу.
У Закарпатській області суд покарав чотирьох неповнолітніх підлітків, які зґвалтували та пограбували 46-річну жінку в Мукачеві.
Зґвалтування і пограбування жінки на Закарпатті
Як повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, вину підлітків довели у суді.
За даними прокуратури, 46-річна жінка, яка поверталася додому близько опівночі, стала жертвою групи підлітків.
Під виглядом допомоги з таксі її заманили у безлюдне місце, де пограбували (відібрали прикраси та кошти), а потім зґвалтували.
Підлітків затримали 23 липня 2025 року, а у вересні справу направили до суду.
Суд призначив двом обвинуваченим покарання у вигляді семи років і одного місяця позбавлення волі кожному.
Зазначається, що третьому підсудному, який уже мав судимість, призначено сім років і два місяці ув’язнення.
Оскільки четвертий спільник не досяг віку кримінальної відповідальності, уточнили у прокуратурі, то матеріали щодо нього передано до суду, щоб розв’язати питання його поміщення до спеціалізованого закладу.
Вину підлітків доведено за фактом зґвалтування, вчиненому групою осіб, та грабежу, поєднаному із насильством, учиненому повторно, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групи осіб (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 чинного Кримінального кодексу України).
За перебіг досудового розслідування відповідали слідчі Мукачівського РУП, тоді як нагляд і процесуальне керівництво здійснювали прокурори Мукачівської окружної прокуратури.
Фото: Закарпатська обласна прокуратура