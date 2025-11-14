В Харькове заочно приговорили к 12 годам лишения свободы российского военного, который летом 2022 года во время оккупации одного из населенных пунктов региона жестоко изнасиловал женщину.

Обстоятельства преступления правоохранители установили после освобождения населенного пункта.

Тогда же удалось и идентифицировать злоумышленника – преступление совершил тогда еще 20-летний Данислан Курамаев из Калининграда.

Судили российского военного заочно. Обвинение представлял Офис генерального прокурора.

Слушание проходило в закрытом режиме для защиты потерпевшей.

Все, что известно о суде над оккупантом в Харькове, читайте в материале.

Пострадавшая спряталась на заминированном поле

Село Б. Изюмского района Харьковской области (из соображений защиты потерпевшей мы не называем населенный пункт, – Ред.) находилось под российской оккупацией с апреля 2022 года.

Около полугода российские военные терроризировали местных жителей, грабили дома, похищали и пытали до смерти патриотов, участников АТО, уничтожали украинские учебники и готовились к запуску школ по российским программам.

В этом селе проживала гражданка О. (из соображений защиты потерпевшей мы не называем ее имя и возраст, – Ред.).

По данным следствия, 1 июля 2022 года она на велосипеде возвращалась домой с работы. Ее обогнала огромная колонна российской техники – женщина насчитала около 20 танков, грузовиков, последним ехал бензовоз, за рулем которого был молодой человек.

Он остановился и начал требовать от женщины полового контакта. Когда та отказалась, оккупант выпрыгнул из кабины, ударил женщину прикладом по голове и лицу, сломал нос, избил ногами и руками, затащил в лесополосу и изнасиловал.

Женщина вырвалась и спряталась на заминированном поле. Обидчик ждал ее, звал и угрожал убить, если она не вернется. Женщина чудом уцелела – оккупант не стал искать ее на заминированном поле и ушел.

20-летний оккупант Курамаев и его “идеалы”

Позже, как сообщили в Офисе генпрокурора, женщина опознала своего обидчика по 12 фотографиям, которые ей предоставили следователи во время процедуры опознания.

— Процедура минимизирует риск внушения и исключает формальность проведения следственных действий, поскольку выбор из широкого круга вариантов является объективно более сложным, чем из ограниченного, например, четырех фотографий. В связи с этим опознание обвиняемого среди 12 фотоизображений является более достоверным, обоснованным и подтверждающим правдивость показаний потерпевшего лица, — сообщили в Офисе генпрокурора.

В дальнейшем именно Офис генпрокурора представлял обвинение в суде.

По данным следствия, гражданка О. указала на Курамаева Данислана Нурлановича — военнослужащего 18 гвардейской мотострелковой Инстербургской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии — тактического соединения Береговых войск ВМФ РФ.

На сайте Миротворец есть его фото из социальных сетей — на одной из страниц Курамаев написал слоган: Кто сказал что я далеко от идеала?!? этот убогий идеал далек от МЕНЯ !!! (сохранен язык оригинала, а также правописание и орфография, – Ред.).

Также там немало фото Курамаева в военной форме, в том числе и с нашивками Z. Есть и фото семья Курамаева. Имеется на сайте Миротворца и контактный номер, который может принадлежать Курамаеву.

В прошлом году журналистам Следствия инфо удалось с ним связаться. По их данным, он отрицал изнасилование и сказал, что не является оккупантом, а выполнял в Украине “боевую задачу”.

Как проходил суд над оккупантом Курамаевым

В июне 2024 года старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Украины заочно сообщил Курамаеву о подозрении в совершении военного преступления, а именно жестоком обращении с гражданским населением.

Как и положено в подобных случаях, подозрения и вызовы в суд публиковались в газете Урядовый курьер и на веб-сайте Офиса генерального прокурора. С Курамаевым пытались связаться через мессенджер, сообщили в прессслужбе Офиса генпрокурора.

— На стадии досудебного расследования следователем направлена на один из мессенджеров, которым пользовался на тот момент подозреваемый, копия подозрения, в том числе на русском языке, и повестки о вызовах, — сообщили в Генпрокуратуре.

В суде обвинение представлял Офис генпрокурора — в его структуре с сентября 2022 года есть специализированное подразделение, созданное для осуществления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, связанных с сексуальным насилием в условиях войны. Прокуроры этого подразделения первыми прошли обучение для работы с уязвимыми потерпевшими.

— При работе с такой категорией лиц на стадии досудебного расследования и во время судебного разбирательства применяются принципы травмоориентированного подхода, обеспечения конфиденциальности и недопущения вторичной травматизации и этической коммуникации.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве и дальнейшее поддержание публичного обвинения осуществлялось прокурорами Офиса генерального прокурора в связи с деликатной темой и неизменностью прокурора. Мы гарантируем безопасность, конфиденциальность и уважение к потерпевшим и их информации, — сообщили в пресс-службе Офиса.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме — законодательство предусматривает такую возможность в подобных преступлениях.

Важно также было защитить потерпевшую, ее персональные данные — женщина лично давала суду свои показания, говорят в Генпрокуратуре.

— Одним из новых подходов является обеспечение возможности пострадавшим сохранять контроль над своей информацией: уважение и поддержка права потерпевшего на неприкосновенность частной жизни, контроль и автономию в вопросах, касающихся его личной истории, идентичности и образа, защита конфиденциальности любых личных сведений или данных потерпевшего, — говорят в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Судили Курамаева в Шевченковском районном суде Харькова. 3 ноября 2025 года суд объявил заочный приговор — 12 лет лишения свободы.

У оккупанта есть 30 дней на обжалование. Это может сделать и его адвокат — Украина предоставляет обвиняемым защитника, как того требует законодательство. Пока заявление на обжалование приговора не подавали, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Фото: Миротворец

