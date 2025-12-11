Атака на Одесскую область: под ударом была энергетика региона, вспыхнули пожары
В ночь на 11 декабря российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и ГСЧС Украины.
Атака на Одесскую область 11 декабря: что известно
По словам главы ОВА, во время ночной атаки на Одесскую область враг в очередной раз пытался уничтожить гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру региона.
Большинство вражеских воздушных целей ликвидировала противовоздушная оборона, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.
Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбиты стекла и двери админздания.
В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые уже потушили спасатели.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 387 сутки.
