В ночь на 11 декабря российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и ГСЧС Украины.

Атака на Одесскую область 11 декабря: что известно

По словам главы ОВА, во время ночной атаки на Одесскую область враг в очередной раз пытался уничтожить гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру региона.

Сейчас смотрят

Большинство вражеских воздушных целей ликвидировала противовоздушная оборона, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.

Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбиты стекла и двери админздания.

В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые уже потушили спасатели.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 387 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.