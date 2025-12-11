Атака на объекты энергетики в Кременчуге и районе: пожары от обломков и прямых попаданий
Ночью 11 декабря российские оккупанты атаковали Кременчугский район Полтавской области. Враг целился по объектам энергетики.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
Атака на Кременчуг и район 11 декабря: что известно
Перед тем, как началась атака на Кременчуг и район, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении областного центра.
Позже глава ОВА Владимир Когут сообщил, что в районе работала противовоздушная оборона. Значительное количество вражеских целей удалось сбить.
Однако из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.
Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.
По предварительной информации, люди во время атаки на Кременчуг и район 11 декабря не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 387-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.