Ночью 11 декабря российские оккупанты атаковали Кременчугский район Полтавской области. Враг целился по объектам энергетики.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Атака на Кременчуг и район 11 декабря: что известно

Перед тем, как началась атака на Кременчуг и район, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении областного центра.

Позже глава ОВА Владимир Когут сообщил, что в районе работала противовоздушная оборона. Значительное количество вражеских целей удалось сбить.

Однако из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.

Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

По предварительной информации, люди во время атаки на Кременчуг и район 11 декабря не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 387-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

