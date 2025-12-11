Уночі проти 11 грудня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС України.

Атака на Одеську область 11 грудня: що відомо

За словами очільника ОВА, під час нічної атаки на Одеську область ворог вчергове намагався знищити цивільну, енергетичну та транспортну інфраструктуру регіону.

Більшість ворожих повітряних цілей ліквідувала протиповітряна оборона, однак зафіксовані пошкодження об’єкта енергетики.

Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито вікна й двері адмінбудівлі.

Унаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури, їх вже загасили рятувальники.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 387-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

