Разбой в киевской аптеке: мужчина угрожал работнице пистолетом
- Мужчина в маске вошел в аптеку и угрожал пистолетом фармацевту.
- Работница аптеки вызвала полицию, заставив нападавшего покинуть помещение.
- Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его для следствия.
Следователи сообщили о подозрении мужчине, который совершил разбойное нападение в киевской аптеке, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Задержание рецидивиста в Киеве
В дежурную часть Днепровского управления полиции Киева поступило сообщение о разбойном нападении в местной аптеке.
Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в маске, угрожая фармацевту пистолетом, требовал отдать деньги из кассы.
Работница аптеки не растерялась: она сразу вышла в другую комнату и вызвала полицию, в результате чего нападавший скрылся.
Оперативники с помощью аналитиков криминального анализа быстро установили и задержали 36-летнего местного жителя в порядке статьи 208 УПКУ.
Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. У него изъяли пистолет, который направили на проведение экспертизы.
Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева следователи сообщили подозреваемому о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК (разбой, совершенный в условиях военного положения).
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога.