Следователи сообщили о подозрении мужчине, который совершил разбойное нападение в киевской аптеке, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Задержание рецидивиста в Киеве

В дежурную часть Днепровского управления полиции Киева поступило сообщение о разбойном нападении в местной аптеке.

Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в маске, угрожая фармацевту пистолетом, требовал отдать деньги из кассы.

Работница аптеки не растерялась: она сразу вышла в другую комнату и вызвала полицию, в результате чего нападавший скрылся.

Оперативники с помощью аналитиков криминального анализа быстро установили и задержали 36-летнего местного жителя в порядке статьи 208 УПКУ.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. У него изъяли пистолет, который направили на проведение экспертизы.

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева следователи сообщили подозреваемому о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК (разбой, совершенный в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога.

