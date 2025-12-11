Полиция выясняет детали смертельной аварии, произошедшей на Набережном шоссе.

ДТП в Киеве: что известно

Вчера около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь от моста Метро в направлении станции Выдубичи, потерял контроль над автомобилем, после чего транспортное средство слетело с проезжей части и ударилось о бетонный парапет подземного перехода.

В результате столкновения водитель погиб на месте.

Трое пассажиров, мужчины в возрасте 18, 20 и 24 лет, с травмами различной степени тяжести были срочно доставлены в больницы.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи ГУНП в Киеве открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Правоохранители продолжают устанавливать полный механизм и обстоятельства трагедии.

Напомним, в среду, 10 декабря, в Прилуках Черниговской области полицейские на служебном автомобиле сбили на регулируемом пешеходном переходе двух человек.

В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.

Источник : Нацполиция

