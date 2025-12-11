Смертельное ДТП на Набережном шоссе в Киеве: погиб 18-летний водитель BMW
- Автомобиль на большой скорости съехал с дороги во время ночного движения по Набережному шоссе.
- Машина резко столкнулась с препятствием после потери контроля водителем.
- Пассажиры получили травмы, а следователи работают над выяснением всех деталей происшествия.
Полиция выясняет детали смертельной аварии, произошедшей на Набережном шоссе.
ДТП в Киеве: что известно
Вчера около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь от моста Метро в направлении станции Выдубичи, потерял контроль над автомобилем, после чего транспортное средство слетело с проезжей части и ударилось о бетонный парапет подземного перехода.
В результате столкновения водитель погиб на месте.
Трое пассажиров, мужчины в возрасте 18, 20 и 24 лет, с травмами различной степени тяжести были срочно доставлены в больницы.
По факту дорожно-транспортного происшествия следователи ГУНП в Киеве открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Правоохранители продолжают устанавливать полный механизм и обстоятельства трагедии.
Напомним, в среду, 10 декабря, в Прилуках Черниговской области полицейские на служебном автомобиле сбили на регулируемом пешеходном переходе двух человек.
В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.