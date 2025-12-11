Розбій у київській аптеці: чоловік погрожував працівниці пістолетом
- Чоловік у масці увійшов до аптеки та погрожував пістолетом фармацевту.
- Працівниця аптеки викликала поліцію, змусивши нападника залишити приміщення.
- Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його для слідства.
Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який вчинив розбійний напад у київській аптеці, йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Затримання рецидивіста у Києві
До чергової частини Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад у місцевій аптеці.
Поліцейські з’ясували, що невідомий чоловік у масці, погрожуючи фармацевту пістолетом, вимагав віддати гроші з каси.
Працівниця аптеки не розгубилася: вона одразу вийшла в іншу кімнату та викликала поліцію, у результаті чого нападник втік.
Оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу швидко встановили та затримали 36-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 КПКУ.
Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. У нього вилучили пістолет, який скерували на проведення експертизи.
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва слідчі повідомили підозрюваному про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений в умовах воєнного стану).
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави.