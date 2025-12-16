Утром 16 декабря несколько раз раздались взрывы в Запорожье.

В многоэтажке, пострадавшей от первого удара несколькими часами ранее, продолжается ликвидация последствий атаки

Взрывы в Запорожье: многоэтажка подверглась удару

Запорожье подвергается вражеским ударам с самого утра 16 декабря.

Во время первых взрывов в Запорожье многоэтажка стала целью российских оккупантов.

Из-за удара беспилотника типа Shahed произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме.

Огнем охватило четыре квартиры на пятом и шестом этажах. Площадь возгорания достигла 120 кв. м.

Более полусотни спасателей, привлекая 14 единиц техники, пожар уже потушили. Сейчас продолжается проливание и разбор разрушенных конструкций.

С верхних этажей спасли пятерых жителей, двоих, в частности, с помощью автолестницы. В медицинской помощи эти люди не нуждались.

Несмотря на это, эти взрывы в Запорожье, к сожалению, не обошлись без пострадавших. По последним данным, количество травмированных уже увеличилось до трех.

Психологическая помощь понадобилась 10 людям.

Повторные взрывы в Запорожье, прогремевшие ориентировочно в 07:40 16 декабря, стали следствием атаки на район областного центра.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

