Уранці 16 грудня кілька разів лунали вибухи в Запоріжжі.

У багатоповерхівці, що постраждала від першого удару кількома годинами, триває ліквідація наслідків атаки.

Вибухи в Запоріжжі: багатоповерхівка зазнала удару

Запоріжжя зазнає ворожих ударів із самого ранку 16 грудня.

Під час перших вибухів у Запоріжжі багатоповерхівка стала ціллю російських окупантів.

Через удар безпілотника типу Shahed сталося займання в дев’ятиповерховому житловому будинку.

Вогнем охопило чотири квартири на п’ятому та шостому поверхах. Площа займання сягнула 120 кв. м.

Понад пів сотні рятувальників, залучивши 14 одиниць техніки, пожежу вже приборкали. Наразі триває проливання та розбір зруйнованих конструкцій.

З верхніх поверхів врятували п’ятьох мешканців, двох, зокрема, за допомогою автодрабини. Медичної допомоги люди не потребували.

Попри це, ці вибухи в Запоріжжі без постраждалих, на жаль, не минулися. За останніми даними, кількість травмованих уже збільшилася до трьох.

Психологічна допомога знадобилася 10 людям.

Повторні вибухи в Запоріжжі, що прогриміли орієнтовно о 07:40 16 грудня, стали наслідком атаки на район обласного центру.

За попередніми даними, постраждалих та руйнувань там немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 392-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Іван Федоров, ДСНС України

Фото: ДСНС України

