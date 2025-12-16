Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, который был посвящен наработке мирного плана.

Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Зеленский о разговоре с Трампом

По словам президента, общение состоялось в более широком формате с участием международных лидеров, а перед этим американская сторона провела отдельный брифинг.

Зеленский подчеркнул, что представлял украинскую команду и наметил видение дальнейших шагов.

– У нас был разговор, он был общим со всеми лидерами. Перед этим был бриф американской команды. Я общался от украинской команды и делился шагами, которые мы проработали, и как мы видим дальше, – рассказал украинский лидер.

Он также уточнил, что от Германии позицию страны озвучивал канцлер Фридрих Мерц.

Отдельно Зеленский подчеркнул положительный сигнал от международных партнеров, обратив внимание на общую позицию ключевых союзников.

– В целом было продемонстрировано единство. Она была действительно позитивна с точки зрения, что это было единство США, Европы и Украины, – отметил Зеленский.

Кроме того, президент наметил дальнейший алгоритм действий в рамках усилий, направленных на завершение войны в Украине.

– Сегодня-завтра мы доработаем документы, дальше США в ближайшие дни проведут консультации с Россией, после этого проведут консультации с президентом США, после чего наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю может даже в выходные. Дальше после этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере, с президентом США, – сказал он.

Напомним, американские чиновники подтвердили, что два дня напряженных переговоров между представителями Украины, США и европейских стран дали ощутимый прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины, однако оставили существенные разногласия по территориальным вопросам.

