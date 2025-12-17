РФ нанесла удар по жилой застройке в Кривом Роге: есть пострадавшие
- Кривой Рог оказался под атакой Шахедов, есть попадания в сектора жилой застройки.
- На данный момент известно о двух пострадавших - мужчине 58 лет и женщине 67 лет.
РФ нанесла удар по жилой застройке в Кривом Роге, в результате чего есть пострадавшие.
РФ ударила по жилой застройке в Кривом Роге
Вражеские дроны попали в сектора жилой застройки в Кривом Роге в Днепропетровской области, есть пострадавшие, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
— Кривой Рог. Шахедная атака. Есть попадания в сектора жилой застройки, — написал он в Telegram.
На данный момент двое раненых — мужчина 58 лет и женщина 67 лет.
Как отметил Вилкул, службы приступили к аварийно-спасательной операции.
— Спасатели проводят тушение пожаров. Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там же, где и в прошлые разы – местные поймут, — добавил он.
К слову, в Черкассах поздно вечером также прогремело несколько взрывов — сообщалось об атаке беспилотников на город.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.