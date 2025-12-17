РФ нанесла удар по жилой застройке в Кривом Роге, в результате чего есть пострадавшие.

РФ ударила по жилой застройке в Кривом Роге

Вражеские дроны попали в сектора жилой застройки в Кривом Роге в Днепропетровской области, есть пострадавшие, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

— Кривой Рог. Шахедная атака. Есть попадания в сектора жилой застройки, — написал он в Telegram.

На данный момент двое раненых — мужчина 58 лет и женщина 67 лет.

Как отметил Вилкул, службы приступили к аварийно-спасательной операции.

— Спасатели проводят тушение пожаров. Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там же, где и в прошлые разы – местные поймут, — добавил он.

К слову, в Черкассах поздно вечером также прогремело несколько взрывов — сообщалось об атаке беспилотников на город.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

