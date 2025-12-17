РФ вдарила по житловій забудові у Кривому Розі: є постраждалі
- Кривий Ріг опинився під атакою Шахедів, є влучання в сектори житлової забудови.
- Наразі відомо про двох постраждалих - чоловік 58 років та жінка 67 років.
РФ завдала удару по житловій забудові у Кривому Розі, внаслідок чого є постраждалі.
РФ вдарила по житловій забудові у Кривому Розі
Ворожі дрони влучиди у сектори житлової забудови у Кривому Розі у Дніпропетровській області, є постраждалі, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
– Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови, – написав він у Telegram.
На зараз двоє поранених – чоловік 58 років та жінка 67 років.
Як зауважив Вілкул, служби приступили до аварійно-рятувальної операції.
– Рятувальники проводять гасіння пожеж. Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де і минулі рази – місцеві зрозуміють, – додав він.
До речі, у Черкасах пізно ввечері також пролунало декілька вибухів – повідомлялось про атаку безпілотників на місто.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 393-тю добу.
