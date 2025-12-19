В Харькове женщина, занимающая должность судьи, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, сбила двоих детей. Прокуратура и ДБР начали расследование.

ДТП в Харькове: судья на Hyundai сбил двоих детей

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 18 декабря 2025 года около 15:50 судья одного из районных судов Харьковской области, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигалась по улице Дудинской в ​​городе Харькове в направлении проспекта Любови Малой.

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожным знаком, водитель не сбавила скорость и не остановилась, чтобы пропустить пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги.

В результате был совершен наезд на двух девушек 13 и 14 лет. Пострадавшие с тяжкими телесными повреждениями были госпитализированы и находятся в реанимационном отделении.

В настоящее время принимаются все необходимые процессуальные меры для уведомления судьи о подозрении.

Досудебное расследование осуществляет второй следственный отдел (с дислокацией в Харькове) ТУ ДБР, расположенного в городе Полтаве.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, в результате чего потерпевшие получили тяжелые телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

